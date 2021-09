107 miljoen euro voor dijkverbetering: Gaat Grave straks schuil achter een hoge dijk?

Grave maakt onderdeel uit van het dijkverbeteringstraject Cuijk-Ravenstein. In 2028 moet dat stuk langs de Maas, aan de Brabantse kant, verbeterd zijn. Het Rijk heeft immers besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstromingen vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Dit is onderdeel van het Deltaprogramma Maas, waar nu aan gewerkt wordt.