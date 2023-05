11 tips na uitzending over overvallen op vrachtwagenchauffeurs

Helmond op zoek naar nieuwe jongeren­bur­ge­mees­ter

HELMOND - Helmond gaat op zoek naar een nieuwe jongerenburgemeester. Diegene wordt ook voorzitter van het jongerenparlement in Helmond dat na de zomer van start gaat. Hij of zij neemt de rol over van Noël Silalahi die sinds 2020 jeugdburgemeester van de stad is.