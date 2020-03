13 nieuwe coronapatiënten in Tilburg: aantal in Brabant stijgt naar 223

UpdateHet aantal vastgestelde coronapatiënten in Brabant is opnieuw sterk toegenomen: van 157 naar 223. Dat maakt het RIVM woensdagmiddag bekend. In heel het land is het aantal patiënten gestegen naar 503. Tot en met dinsdag testten nog 382 personen in Nederland positief.

In Tilburg is het aantal opgelopen tot 42. Dat waren er dinsdag nog 29. ,,Het aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is te verklaren door het zorgonderzoek dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd”, aldus het RIVM.

Andere uitschieter is de gemeenten Breda. Daar steeg het aantal patiënten van 27 naar 32. Ook in Uden, Helmond en Meierijstad zijn veel besmettingen. In Uden steeg het aantal patiënten van 13 naar 18, in Helmond van 11 naar 12 en in Meierijstad van 11 naar 13. Het aantal in vastgestelde patiënten in Eindhoven blijft 8. Den Bosch telt 5 patiënten.

Meerderheid patiënten met onbekende bron woont in Brabant

Vijfde dode

Er is een vijfde persoon aan de ziekte overleden. Het gaat om een persoon van 68 met onderliggend lijden. Waar deze persoon vandaan komt is niet bekend.

Het RIVM meldt verder dat tussen vrijdag en zondag tweehonderd Brabantse ziekenhuispatiënten werden getest, ter onderzoek. Van hen bleek gemiddeld 9 procent het virus te hebben. ,,De mensen die getest zijn, hadden al klachten.” Van 1097 geteste medewerkers van ziekenhuis had 3,9 procent het virus.

Van de 503 woensdagmiddag gemelde gevallen wonen er 223 in Brabant. 66 wonen er in de provincie Utrecht, 57 in Zuid-Holland en 48 in Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 mensen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.

Risicogebied in Italië groter

Het risicogebied in Italië is uitgebreid. Niet alleen het noorden van het land is risicogebied, maar heel het land. In Singapore en Macau wordt het virus niet meer op grote schaal verspreid. Die gebieden worden daarom niet langer gezien als risicogebied. China, Iran en Zuid-Korea blijven ook risicogebied.

Thuiswerken en evenementen afgelast

Van Brabanders wordt sinds deze week verwacht dat zij waar mogelijk thuiswerken. Tal van evenementen in de provincie zijn inmiddels afgelast als gevolg van het virus. Dinsdagmiddag kondigden de burgemeesters van Eindhoven, Den Bosch en Tilburg verschillende maatregelen af.