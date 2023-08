14-jarige jongen uit Hapert verdronken in recreatieplas bij Eersel, hulpdiensten stoppen zoektocht

BIJ DE BOER Een zorgboerde­rij kopen op je 25ste: ‘Zo mooi als we met z’n allen soep uit eigen tuin eten’

Jens Hoenselaar (27) was pas 25 jaar toen ze twee jaar geleden, samen met haar moeder en de vriend van haar moeder, zorgboerderij Samen kocht. Op zo’n jonge leeftijd een bedrijf runnen is moeilijk, maar als iemand het zou kunnen was zij het: ,,Het zit in mijn bloed om te ondernemen.