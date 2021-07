14 maanden cel voor diefstallen uit woning na thuisbrengen kleuter die alleen op straat liep

Het wilde zwijn is de grootste schadever­oor­za­ker in de Brabantse landbouw: 'Ze kúnnen in een nacht een perceel totaal verwoesten’

28 juni DEN BOSCH - Welke dieren veroorzaken de meeste landbouwschade in Noord-Brabant? Dat lijstje wijkt behoorlijk af van de landelijke trends. Wolf Billy haalde met zijn rooftocht in de gemeente Heusden zelfs de top 5. Wie zijn de grootste grasmaaiers en omploegers? En kloppen de cijfers wel? Want de ZLTO zegt van niet.