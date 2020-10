1500 kilo illegaal vuurwerk gevonden bij woning in Oeffelt, bewoner opgepakt

Nieuwsover­zicht | ‘Keiharde lockdown nodig tegen coronavi­rus’ - Een begraaf­plaats in je achtertuin, mag dat?

12 oktober Weer meer besmettingen met het coronavirus het afgelopen etmaal. De situatie rond het coronavirus is nu ’heel zorgwekkend’ volgens bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-Twee Stedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Deskundigen pleiten voor een keiharde lockdown waarbij zelfs thuis visite ontvangen niet is toegestaan. ’Alleen zo kan een mokerslag worden uitgedeeld aan het virus’. En in Den Bosch vond vandaag een niet alledaagse rechtszaak plaats waarbij een ondernemer terechtstond die met zijn groothandel tweeduizend kilo zeldzaam koraal en duizenden producten van bedreigde diersoorten verkocht. Dat en meer lees je in het Brabantse nieuwsoverzicht van maandag.