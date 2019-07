16-jarige fietser mishandeld in Oeffelt

West-Brabantse Aero Club zwaar aangesla­gen na dodelijke crash van twee leden in Frankrijk: ‘Dit is een zwarte dag’

18 juli HOOGERHEIDE/ESSEN - De West Brabantse Aero Club in Hoogerheide is zwaar aangeslagen door de crash met een tweezits-zweefvliegtuigje in Zuid-Frankrijk waarbij dinsdag twee mannen uit Essen (64 jaar) en Hendrik-Ido Ambacht (67) om het leven kwamen. De twee slachtoffers waren al vele jaren lid van de zweefvliegvereniging in Hoogerheide.