166 sterfgevallen erbij landelijk, 230 nieuwe besmettingen in Brabant

Dalende trend aantal nieuwe ziekenhuis­op­na­men in Brabant zet door, in totaal 3560 besmettin­gen gemeld

11:54 Brabant leek gisteren al over een piek van nieuwe ziekenhuisopnamen te zijn en deze trend zet zich ook woensdag voort, meldt het RIVM. Wel zijn er nu in totaal 170 mensen opgenomen op de intensive care in Brabantse ziekenhuizen, dat waren er dinsdag 160.