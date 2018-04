18-jarige Brabander gaat ervandoor met motor tijdens testrit, politie lokt hem slim in de val

BREDA - De politie heeft zaterdag een 18-jarige man uit Breda aangehouden vanwege diefstal van een motor. De man had zich voorgedaan als een potentiële koper, maar ging er tijdens een testrit met de motor vandoor. De politie lokte hem in Breda in de val, waarna hij werd aangehouden.

Een man uit Noord-Holland wilde zijn motor verkopen en zette hem dus op een verkoopsite. De Bredanaar gaf aan geïnteresseerd te zijn en dus maakten de twee een afspraak voor een proefrit.

Die afspraak stond op zaterdag 14 april om 16.30 uur. De mannen kwamen bij elkaar Achterste Havervelden. Daar gaf de koper aan dat hij een proefrit wilde maken, maar hij had geen helm bij. De verkoper vertrouwde het niet helemaal en eiste de telefoon van de koper, als waarborg voor zijn helm en motor.

Motorpech

In plaats van een klein rondje, besloot de Bredanaar om er vandoor te gaan. De verkoper belde in de tussentijd de politie, die met meerdere auto's in de buurt van Breda uitkeek naar de motor.

De motordief belde even later de verkoper op, want hij had pech en stond langs de kant. Hij wilde daarbij niet zeggen waar hij stond. De koper en dief spraken af in de Ooievaarstraat om daar de telefoon terug te ruilen voor de motor en helm. Wat de dief niet wist, is dat de politie daarbij aanwezig zou zijn.

Val

De verdachte werd in de straat in de val gelokt door de politie. Na een korte achtervolging konden de agenten de 18-jarige Bredanaar aanhouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Enkele bekenden van de Bredanaar bemoeiden zich met de aanhoudingen. Agenten hebben met geweld de man aangehouden en de omstanders van zich afgehouden. Zij dreigden ook pepperspray tegen de omstanders te gebruiken. De agenten kregen daarmee de situatie onder controle.