18-jarige man overlijdt bij ongeval in Ledeacker, drie jongemannen gewond

Het onderzoek ter plaatse is afgerond. De weg is weer vrij. Forensische specialisten deden onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De uitkomst van het onderzoek is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de auto kwam vanuit de richting Landhorst en op weg was richting Rijkevoort. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Toch vijfde slachtoffer?

In de berm werd nog een vierde slachtoffer aangetroffen dat bij kennis was en aangaf dat er vijf personen in de auto zaten. Op die aanwijzing zijn de hulpdiensten teruggekeerd naar de De Quayweg om daar mogelijk het vijfde slachtoffer te helpen.



Een zoektocht naar deze persoon, waarbij ook een helikopter is ingezet, heeft echter niets opgeleverd. De officier van dienst van de politie die ter plaatse is, heeft verklaard ,,dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er een vijfde persoon betrokken is bij het ongeval.”



Drie ambulances en een traumahelikopter waren ter plekke om hulp te verlenen. De trauma-arts is met een slachtoffer meegereden per ambulance naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niks bekend.