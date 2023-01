18-jarige vrouw die in Rosmalen Jordy Gruijters doodstak, deed dat uit noodweer en krijgt alleen een werkstraf

Vakbond denkt aan keurmerk tegen misstanden bij werkbedrij­ven zoals Weener XL

Vakbond FNV onderzoekt of zij een keurmerk kan ontwikkelen voor sociale werkbedrijven. ,,Een keurmerk voor bedrijven die aan onze eisen voldoen”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong in een gesprek met deze site. Zij reageert daarmee op problemen bij Weener XL, waar klachten zijn over intimidatie en vernedering.

10 januari