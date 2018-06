2018: nu al 61 doden op Brabantse wegen

Historicus fileert klimaatuit­spra­ken Frank Lammers bij Pauw: 'Hij verspreidt nep­nieuws'

11 juni MIERLO - Historicus en onderzoeksjournalist Gerbert van der Aa maakt gehakt van de uitspraken die Frank Lammers vorig jaar deed in actualiteitenprogramma Pauw. De acteur uit Mierlo beweerde dat de toenemende droogte een van de belangrijkste oorzaken van alle ellende in Midden-Afrika is, maar dat klopt volgens Van der Aa niet. ,,Metingen laten juist een tegengestelde ontwikkeling zien. Niemand in de uitzending sprak hem tegen.”