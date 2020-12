2020 was een jaar vol Brabantse records: van hoofdrekenen tot klepperen en driften

Laten we beginnen met de weerrecords. Want dat waren er nogal wat. De eerste werd op de laatste dag van de eerste maand van dit jaar verbroken. Het was op vrijdag 31 januari 12,5 graden. En dat is warm voor die tijd van het jaar. Sterker nog: het is een waarde die sinds de start van de metingen op deze datum nog nooit bij het KNMI is gemeten. De laatste keer dat de temperatuur in de buurt kwam van die van 31 januari jongstleden, was dertig jaar geleden toen het 12,1 graden werd.