22,3 miljoen coronaprikken gezet: zoveel mensen zijn in jouw regio gevaccineerd

Volgens het RIVM heeft bijna 85 procent van de volwassenen in alle gemeenten ten minste één prik gehad. In Alpen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot ligt het percentage van volwassenen die een eerste prik hebben gehad zelfs tussen de 90 en 94 procent. In Altena en Zaltbommel ligt het percentage tussen de 60 en 74 procent.

Daarnaast is bijna 75 procent van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd. In Brabant wonen procentueel gezien de meeste volwassenen die al volledig gevaccineerd zijn (75-84 procent) in Woensdrecht, Drimmelen, Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Vught, Sint-Michielsgestel, Bernheze, Eersel, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Sint Anthonus, Boxmeer en Sint Hubert. In alle andere Brabantse gemeenten zijn tussen de 60 en 74 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd.

Jongste leeftijdsgroepen

Iedereen van twaalf jaar of ouder komt in aanmerking voor vaccinatie. Volgens het RIVM neemt de opkomst voor een eerste vaccinatie in de meeste leeftijdsgroepen niet meer toe. Er komen nog wel eerste vaccinaties per leeftijdsgroep bij, maar dat aantal is klein op het totaal. In de jongste leeftijdsgroepen is wel een duidelijke wekelijkse stijging van het aantal eerste prikken te zien.

Van alle jongeren geboren in 2004 tot en met 2009 heeft nu 46 procent een eerste vaccinatie gekregen. Jongeren die zijn geboren in 2009, maar nog 12 jaar moeten worden kunnen nog geen afspraak maken. Als zij niet worden meegeteld, dan is de opkomst onder de 12-17-jarigen op dit moment 49 procent.

Benieuwd welk deel van de volwassenen in jouw gemeenten al is gevaccineerd? Bekijk de kaart hieronder.

