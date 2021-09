23,5 miljoen coronaprikken gezet: Alphen-Chaam en Hilvarenbeek tellen meeste volledig gevaccineerden

Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het RIVM. In Altena en Zaltbommel zijn relatief gezien de minste mensen volledig gevaccineerd. Daar is 75 procent van de inwoners van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd. Ook in Helmond (77 procent), Eindhoven (78 procent), Tilburg (78 procent) en Roosendaal (79 procent) ligt het gemiddelde aantal volledig gevaccineerde inwoners iets lager dan het landelijke gemiddelde. In andere Brabantse gemeenten schommelt het percentage tussen de 80 en 90 procent.

Steeds meer prikken

Iedereen van twaalf jaar of ouder komt in aanmerking voor een coronavaccinatie. Van alle 12-plussers, dus inclusief volwassenen, heeft landelijk ondertussen 84 procent een eerste vaccinatie ontvangen. Exact 80 procent van de inwoners van 12 jaar of ouder is ondertussen volledig gevaccineerd. In de afgelopen week werden er weer iets meer prikken gezet dan in de paar weken daarvoor, met name in de jonge leeftijdsgroepen.