27 tips over voortvluchtige tbs’er Henk Ernst die mogelijk werd gezien in West-Brabant: klopjacht met helikopter levert niets op

PUTTE - De ontsnapte tbs’er Henk Ernst (61) is dinsdag mogelijk gezien in Putte en Kapellen. Dat heeft de politie dinsdagavond laten weten via Twitter. In Opsporing Verzocht werd bekendgemaakt dat hij fietsend in het Belgische gedeelte van het dorp zou zijn herkend. Na de uitzending kwamen er 27 tips binnen bij de politie.

De lokale Belgische politie heeft in samenwerking met de federale Belgische politiediensten en de Nederlandse politie dinsdagavond een klopjacht gehouden. Een helikopter werd ingezet om het grensgebied ter hoogte van Putte en Kapellen af te speuren. Dat bevestigt Herman De Kuyper, officier van wacht bij Politiezone Noord (België). Kort na 22.00 uur werd de zoekactie stopgezet zonder resultaat.

Beruchte crimineel

Ernst is een beruchte crimineel die gewapende overvallen, afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij werd in 1998 veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs. Hij zat in de laatste fase van zijn behandeltraject, toen hij op 4 juli wist te ontkomen.

Sindsdien is Ernst voortvluchtig, ondanks dat hij op meerdere plekken is gezien en ook op verschillende plaatsen naar hem is gezocht. Begin juli werd hij al eens gesignaleerd in Zoutelande toen hij probeerde ergens in te breken. Op 13 augustus zou hij wederom in Zeeland gezien, dit keer in Renesse. Een zoektocht daar leverde niks op. Maandag zou Ernst wederom gespot zijn, nu in Den Helder, waar hij een overval pleegde op een Aldi.

Dinsdagavond werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de zoekactie naar Ernst. De politie liet via een Burgernetmelding en via haar eigen kanalen op Twitter weten dat de man mogelijk gezien was in Putte en in Kapellen. Rond 22.15 uur liet de politie weten dat Ernst nog niet is aangetroffen.

Volledig scherm Henk Ernst in Rotterdam © Politie

