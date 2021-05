28 procent minder besmettingen, maar Brabant-Noord blijft achter

Het aantal nieuwe besmettingen daalde afgelopen week in Brabant van ruim 6500 naar bijna 4500. Toch zitten alle drie de Brabantse regio’s verhoudingsgewijs boven het landelijk gemiddelde van ruim 146 besmettingen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord was dat met ruim 224 positieve tests het hoogste van heel Nederland. In Brabant-Zuidoost ligt dat aantal op ruim 154 en in Midden- en West-Brabant op 160. Ook vorige week telde Brabant-Noord al het hoogste aantal van Nederland.