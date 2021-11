2G? Niet bepaald ideaal als je zoals Wim een ernstige allergische reactie hebt gehad na prik 1

VIDEO ‘Van hard werken ben ik niet slechter geworden’

PUIFLIJK - ,,Kijk, daar zat vroeger de smid”, zegt Ben Litjens als we de Slootsestraat in Puiflijk binnenrijden. Daar in het Maas en Waalse dorp stond zijn ouderlijk huis. Maar Huize Nijenkamp, zoals de markante boerderij heette, bestaat niet meer. Die is halfweg de jaren zeventig in de vorige eeuw gesloopt. Op die plek, op nummer 40, staat een vrijstaand huis waar zijn nicht Mathilde en haar man Bert nog wonen. In het huis waar zijn moeder nog woonde.

