3.600 fakkels branden in Eindhoven op kerstavond

EINDHOVEN - ‘Vroeger was vrijheid nog een bak koffie en een peuk in de ochtend. Er is nooit meer voor iets gevochten, het is het meest gezochte en toch vond ik het gratis en voor niets, in mijn eigen stad.

Dus ik dacht dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid vanzelfsprekend waren. Er bleek niets minder waar. Want we klagen, over het kwade buiten onze zelfbedachte kaders, schreeuwen hatelijke zaken van de daken, nemen elkaar alles kwalijk wat we met gesloten ogen zagen. We maken tegenwoordig veel te vaak ik te groot en wij te klein.



Ik dacht dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid vanzelfsprekend zouden zijn. Dat was het niet. We schieten losse flodders als lege woorden in het rond. We zijn verstomd, bekrompen of houden ons van de domme, horen alleen wat onze eigen oren verzonnen, over zonde en schuld. Want het is vrede wat het beste smaakt, maar het is haat dat vult.

Maar laat het ónze stad zijn, die zich vanavond in vrede, vrijheid en verdraagzaamheid hult. Ik vraag: laten we vandaag de fakkel als plaatsvervangend wapen dragen, ons gedragen als naasten, kameraden, allen evenveel waard. Laten we vanavond allemaal samen, Eindhovenaar.’

Stadsdichter Jessica Bartels droeg dit gedicht voor, voordat op kerstavond de 26ste fakkeltocht van start ging op het Wilhelminaplein. Een tocht van 40 minuten in een rustig tempo, gemiddeld de brandduur van een fakkel. Sommige branden iets te snel op. Zo ligt er een in de goot op de Willem de Zwijgerstraat. Twee jongens wagen hun sneakers als ze proberen het vuur uit te trappen. ,,Laat mijn maar even”, zegt Ruth van Sommeren (24) uit Leiden. Met haar knalgele houten boerenklompen is het vuur snel gedoofd. Ze logeert bij haar ouders in Eindhoven en had alleen haar chique schoenen meegenomen voor de kerst. ,,Maar met dikke sokken gaat het wel hoor!” Ze loopt samen met haar vader en zijn buurman Rob Mescher, die nog nooit een tocht heeft overgeslagen. ,,Het is een traditie geworden”, vertelt hij. ,,Vroeger met de kinderen, maar die wonen niet meer in de stad.”

De fakkeloptocht in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

De fakkeloptocht in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Wenen

Voorop lopen de scouts van Johannes Vianney. Ze hebben een week geleden het vredesvuur opgehaald in Wenen. ,,We zaten daar in een stampvolle kerk”, blikt leidster van de Shanti welpen Lindy Helling terug. ,,Dat was heel bijzonder. Vandaaruit is het vredesvuur over de hele wereld verspreid.” Dankzij het goede weer is het goed te doen, zeker met de kerstmuziek van Klenbendje op de Kleine Berg en de glaasjes glühwein die daar worden uitgedeeld.

Terug op het Wilhelminaplein weet Tinus Kanters te melden dat er 3.600 fakkels zijn verkocht, ‘meer dan vorig jaar’. Inmiddels heeft het Lampegats Gemengd Mannenkoor bezit genomen van het podium. Het wordt een kersteditie van Ameezing, het nog steeds volle plein zingt voluit mee. De fakkels zijn ingeruild voor een glas bier.

De fakkeloptocht in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof BV