3.800 lantaarnpalen in Cranendonck dit jaar voorzien van led-verlichting

Hondje ‘meer dood dan levend’ uit ondergrond­se vuilcontai­ner gehaald in Den Bosch

DEN BOSCH - ,,Wanneer je denkt dat het echt niet gekker kan...” Het was een bizarre ochtend voor de dierenambulance van Den Bosch. Een chauffeur van een vuilniswagen vond een klein hondje in een ondergrondse vuilcontainer. ,,Dit is verschrikkelijk”, zegt Ans van Kollenburg van de dierenambulance.