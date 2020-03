30 nieuwe patiënten overleden aan coronavirus in Nederland, 1012 mensen in Brabant besmet

In Nederland zijn nu 106 mensen overleden aan het virus en hebben 2994 personen een besmetting opgelopen. In Brabant zijn in totaal 1012 mensen besmet. Dat zijn er 142 meer ten opzichte van een dag eerder.

Het werkelijke aantal besmettingen in Nederland ligt hoger dan het aantal meldingen in de RIVM-update van vrijdag, omdat niet meer iedereen met een mogelijke besmetting wordt getest.

Opnieuw flinke stijgingen in Brabant

Als we inzoomen op Brabant, is te zien dat Tilburg net als donderdag een flinke stijging van het aantal besmettingen kende (van 119 naar 133). Daarmee blijft Tilburg Amsterdam (127) en Breda (121) nipt voor als de gemeente in Nederland met de meeste besmettingen.

Andere Brabantse gemeenten met veel besmettingen: Uden, waar ziekenhuis Bernhoven bijna de top van zijn kunnen heeft bereikt, ging van 60 naar 71. Meierijstad steeg van 72 naar 81, Den Bosch van 35 naar 38, Oss van 26 naar 35, Eindhoven van 24 naar 28, Helmond van 22 naar 26 en Bernheze van 30 naar 37. Boekel telt nu 25 besmettingen.

Besmettingen in grote steden lopen verder op

Wat verder opvalt is dat buiten Brabant in sommige grote steden het aantal besmettingen steeds verder oploopt. Zo zijn het er in Amsterdam 127, in Rotterdam 104, in Utrecht 101 en in Nijmegen 55.