31-jarige man overleden bij aanrijding in Oosterhout, verdachte (26) meldt zich op bureau

Fan van sixties­sound: niks om je voor te schamen vinden muzikanten van Tilburgse band The Small Breed

21 oktober TILBURG - De muzikanten van de Tilburgse band The Small Breed zijn liefhebbers van psychedelische rock uit de jaren zestig en dat is goed terug te horen op hun onlangs verschenen debuutalbum. ,,We hoeven ons niet te schamen als we daarmee geassocieerd worden.”