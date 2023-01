35 paardenkastanjes aan Randweg-Zuid in Budel leggen het loodje; ook de bijl in 12 lindes in Schoot

BUDEL/BUDEL-SCHOOT - De gemeente Cranendonck laat de 35 paardenkastanjes aan de Randweg-Zuid in Budel kappen. Ze maken plaats voor Hongaarse eiken. Tegelijkertijd wordt de berm er opnieuw ingericht om illegaal parkeren te voorkomen.

De 35 paardenkastanjes aan de Randweg-Zuid zijn zo'n 25 jaar geleden aangeplant. Maar ze hebben er nooit de kans gekregen om tot volwassen bomen uit te groeien.

Reden: in de berm worden vaak vlak bij de bomen auto’s geparkeerd als er geen plek meer is op de parkeerterreinen van de omliggende bedrijven. Aan de straat ligt onder meer het winkelfiliaal van Van Cranenbroek.

,,De groei van de bomen is altijd achtergebleven, mede door constant parkeren in de berm. Door de auto's is de grond er verdicht. Daardoor zijn het nog steeds relatief kleine bomen”, aldus een woordvoerster van de gemeente Cranendonck.

En nu zijn de bomen ook nog eens ziek. ,,Recentelijk is ook de kastanjebloedingsziekte in deze bomen geconstateerd die in Nederland al menige jonge paardenkastanje heeft geveld.”

Met de kap van de 35 bomen wil de gemeente tegelijkertijd de parkeerproblematiek in de bermen langs de Randweg-Zuid aanpakken en de bermen opnieuw inrichten. Gemengde blokhagen langs de weg moeten voorkomen dat er nog auto’s worden geparkeerd. Het gazon achter de berm wordt omgevormd naar een kruidenrijk perceel.

De paardenkastanjes worden nog dit voorjaar gekapt en ingeruild voor Hongaarse eiken. ,,Daar starten we nog dit plantseizoen mee, voor maart dus. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we meer bomen terugplaatsen dan we verwijderen”, zegt de woordvoerster.

Overigens wordt bij de winkel van Van Cranenbroek gewerkt aan de uitbreiding van de parkeerterreinen.

De bijl in twaalf lindes in Budel-Schoot

Ook in Budel-Schoot verdwijnen binnenkort bomen. Het gaat om de twaalf lindes aan het Wethouder Lammersplantsoen. Die kap is al eerder aangekondigd en volgt nu naar aanleiding van eerdere afspraken met de buurt.

Omwonenden ervaren al jaren overlast van de lindes. Luizen op de bladeren maken plakkerige troep dat van de boom afvalt. Als de smurrie bijvoorbeeld op een geparkeerde auto valt, dan gaat dat er best lastig van af. Ook valt er weleens dood hout uit de bomen.

,,Buurtbewoners hebben eerder geëist dat de bomen gekapt moesten worden. Naar aanleiding hiervan hebben we vijf jaar geleden een nieuwe bomenrij midden op het plantsoen aangeplant ter vervanging van de bestaande lindes die meer aan de rand van het plantsoen staan. De afspraak was dat vijf jaar na die aanplant, de bestaande lindes gekapt zouden worden. Zo kon de nieuwe aanplant alvast aan grootte winnen. Dit gaat in de tweede helft van februari gebeuren”, laat de woordvoerster van de gemeente weten.

De nieuwe bomen staan centraler op het perceel waardoor er geen overlast meer wordt verwacht op de openbare weg en geparkeerde auto’s niet meer vies kunnen worden.