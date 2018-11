4,5 jaar cel voor wraakvader Mario Haazen uit Helmond

Volgens het hof is poging tot moord, zoals het Openbaar Ministerie stelde, niet bewezen. Wel wordt Haazen veroordeeld voor poging tot doodslag. Er zijn volgens het hof wel aanwijzingen dat Haazen van plan was het slachtoffer te mishandelen, maar niet dat hij het vooropgezette plan had hem te doden.

Advocaat Jan-Heijn Kuipers kondigde maandagochtend aan dat zijn cliënt in cassatie gaat bij de Hoge Raad. “Deze uitspraak is een domper. Ik wil niet bagatelliseren wat er is gebeurd, maar mijn cliënt heeft niets meer willen doen dan een paar forse klappen geven.”

De Helmonder sloeg vorig jaar januari een aantal keren met een sneeuwschep -of een steekschop, daarover lopen de lezingen uiteen- tegen de armen, benen én het hoofd van TBS’er Jack S., de man die zijn dochter op internet had willen verleiden. Het ‘wapen’ verdween na de mishandeling.

Haazen, die ontevreden was over het volgens hem lakse optreden van de politie, spoorde de man op die zich op Instagram als 17-jarige jongen had voorgedaan, postte bij zijn huis en ging hem achterna toen S. in de auto stapte. Op het terrein van de Grote Beek nam hij hem te grazen.

Tijdens de zitting twee weken geleden wees het OM op onderzoeken naar de verwondingen van het slachtoffer. Daaruit zou blijken dat Haazen de man gericht op het hoofd had geslagen. Ook raakte de man ernstig gewond aan zijn armen en benen. Na de mishandeling ging Haazen ervandoor. Verschillende mensen op het GGzE-terrein waren getuige van de mishandeling. Kuijpers: “Die getuigen stonden op 60 en 100 meter af van de plek waar het gebeurde. Degene die het dichtst bij stond heeft verklaard dat hij de indruk had dat Haazen hem absoluut niet wilde doodslaan. Dat was niet aan de orde.”

“Mijn cliënt heeft altijd gezegd dat hij hem op zijn armen en benen heeft geslagen zodat hij niet weg kon tot de politie zou komen. Als hij hem vol op het hoofd had geslagen, had het slachtoffer er heel anders uit gezien.”