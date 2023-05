45km-autootje botst op boom in Bosschenhoofd, man raakt gewond

In Effen en Hoogerhei­de wordt stiekem ook gekoerst om de zuidelijke wielerti­tels

Op de ‘Bulten van Effen’ en op de Brabantse Wal in Hoogerheide wordt er dit weekeinde gestreden om de titels van de wielerregio Zuid. Maar of de renners die er aan de start komen dat ook weten? ,,Het is dat je dat nu zegt.”