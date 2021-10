50 jaar provinciehuis in Brabant: geruzie, vergisdemonstranten en pauselijk bezoek

Bewoner (56) uitgebran­de woning Best opgepakt in Tilburg, politie houdt rekening met brandstich­ting

16 oktober BEST - Een felle uitslaande brand in de Mgr. A.F. Diepenstraat in Best heeft zaterdagochtend vroeg aan meerdere woningen flink wat schade toegebracht. Bij de brand was opvallend veel politie op de been. De politie vermoedt dat de bewoner (56) de brand heeft gesticht. Hij werd aangehouden in Tilburg.