50 Plus lijkt in Brabant zetels terug te veroveren

Het vertrek van Van Overveld en Oosterveer had als reden dat het duo door 50Plus niet meer op een verkiesbare plek was gezet. Tot de verkiezingen gingen de twee verder als Fractie van Overveld. Van Overveld verklaarde: ,,We zijn het nog steeds eens met de doelen van 50Plus, maar we hebben geen vertrouwen meer in deze partij.” Dat bleek wederzijds want in plaats van Van Overveld werd Jan Frans Brouwers uit Son en Breugel lijsttrekker. Hij was tot november voorzitter van 50Plus-Brabant.