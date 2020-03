500 tot 700 coronapatiënten moeten naar ziekenhuizen buiten Brabant

De komende week moeten 500 tot 700 ziekenhuispatiënten met corona vanuit Brabant naar ziekenhuizen in andere plekken worden verplaatst. Dat meldde Marcel Visser namens Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant zaterdag in een gesprek bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Volgens Visser gaat het om zowel patiënten die intensieve zorg nodig hebben als om patiënten die er minder ernstig aan toe zijn. Defensie is betrokken bij de overplaatsing van de patiënten. Zaterdag zijn al circa 60 patiënten naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht.

Repatriëring samen met Defensie

Die 60 patiënten zijn vooral door onderlinge contacten tussen ziekenhuizen geholpen aan een bed. Vanaf nu wordt de zogenoemde repatriëring geleid vanuit het ROAZ in samenwerking met Defensie. Nu is dat alleen nog regionaal in Noord-Brabant, komende week zal er een landelijk coördinatiepunt komen, vertelde Visser.

Door patiënten uit Noord-Brabant te repatriëren hoopt Visser de piek in aantallen patiënten ‘af te vlakken’. “Het kan zijn dat er daardoor later elders in het land kleine piekjes ontstaan. Dan kan het ook omgekeerd, dat patiënten van daar naar Brabant komen.’’

Corona-afdelingen in Noord-Brabant bijna vol

Visser, die zelf in het bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werkt, zei dat de corona-afdelingen in heel de provincie momenteel vol aan het raken zijn.

Drie planners van de geneeskundige compagnie van de 13e Lichte Brigade uit Oirschot gaan vanuit het coördinatiecentrum in Tilburg bekijken welke patiënten waarnaar toe moeten. ,,Het is een complexe operatie”, zegt commandant Jerome Hek. De Oirschotse specialisten hebben ervaring opgedaan tijdens militaire missies in het buitenland, zegt hij.