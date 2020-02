50Plus-voorzitter houdt veel slagen om de arm bij deelname aan Brabantse coalitie

VVD, Forum en CDA zitten inmiddels al even om tafel, maar laten vooralsnog weinig los over de gesprekken. Sinds de provincie twee weken geleden een speciale website over de coalitievorming in het leven riep, is er geen update meer geplaatst. Opvallend, want informateur Alfred Arbouw (VVD) gaf destijds aan snel een vierde coalitiepartner uit te willen nodigen. VVD (10 zetels), Forum (9) en CDA (8) komen samen immers een zetel tekort voor een meerderheid in Provinciale Staten (55 zetels in totaal). Vooral 50Plus (2 zetels), Lokaal Brabant (1) en CU/SGP (1) zijn in beeld om aan te schuiven.