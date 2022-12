53-jarige Ahmad sinds 5 december vermist

Scooterbe­stuur­der gewond na botsing met hardloper in het donker in Gennep

GENNEP - Een scooterrijder is woensdagavond tegen een hardloopster gebotst die op de Looiseweg in Gennep aan het sporten was. De scooter ging onderuit en schoof zo’n twintig meter door over het asfalt. De bestuurder raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

