56 Brabantse politici op zowel lijst van Provinciale Staten als Waterschappen

Verdachte schietpar­tij Utrecht kwam in 2012 in aanraking met Brabantse politie

18 maart BEST/UTRECHT - Gökmen Tanis, de man die ervan verdacht wordt maandagochtend drie mensen te hebben gedood in een tram, is in februari 2012 in aanraking gekomen met Brabantse politie en justitie. De 37-jarige Turk moest zich voor de rechter verantwoorden voor een inbraak in een vrachtwagen in Best.