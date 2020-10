568 Brabanders op één dag positief getest, week na Willem II-feest flinke piek in Tilburg

kaartDe afgelopen dag werden in Brabant 568 mensen positief getest op het coronavirus. Uit cijfers van het RIVM blijkt Tilburg de kroon te spannen, met 82 gevallen. Ook vrijdag liep het aantal besmettingen in deze stad al flink op. Maar ook in drie Kempendorpen gaat het hard.

De complete regio rond Tilburg zit deze dagen boven de hoogste grens van 30 besmettigen per 100.000 inwoners, zo is te zien op het coronadashboard van Rijksoverheid. Het gaat om Tilburg, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Gilze en Rijen. In Midden- en West-Brabant steken verder Halderberge en Rucphen er bovenuit. Op de kaart hieronder is te zien hoeveel positieve besmettingen er afgelopen dag precies zijn gemeten.

Vrijdag steeg het aantal besmettingen in Tilburg al met 64, terwijl het in de dagen daarvoor schommelde tussen de 20 en 30. Onderzoeker Marino van Zelst wijst op het mogelijke verband met het voetbalfeest van Willem II, op 24 september. 800 voetbalfans kwamen toen samen op het Olympiaplein; de coronaregels werden geschonden. De relatie tussen de stijging en het feest is vooralnog niet bewezen.

In de Kempen is het aantal besmettingen per inwoner nog hoger. Bergeijk (32 besmettingen per 100.000 inwoners), Bladel (68) en Reusel-De Mierden (61) zitten boven de hoogste grens van 30 besmettingen per 100.000 inwoners. In Oost-Brabant hebben verder Mill- en Sint Hubert en Grave veel positieve tests.

De stijging van het aantal besmettingen is de laatste dagen met name in Midden- en West-Brabant hoog. Deze Veiligheidsregio zat vorige week nog niet op risiconiveau 2, in tegenstelling tot de andere twee regio's in Brabant. Maar in de afgelopen dag had deze regio de meeste besmettingen van heel Brabant. Midden- en West-Brabant telde er 23,6 per 100.000 inwoners, Brabant-Zuidoost 21,4 en Brabant-Noord 19,7.

Op de kaart hieronder is per gemeente te zien hoeveel besmettingen per 100.000 inwoners er afgelopen dag waren.

