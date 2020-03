63 nieuwe patiënten overleden aan coronavirus, in totaal 1739 besmette patiënten in Brabant

Het totaal aantal positief geteste mensen komt daarmee op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). In totaal stierven er in Nederland 276 mensen aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant: 1739 in totaal. Daarna zijn de meest positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740). Het werkelijke aantal besmettingen in Nederland ligt hoger dan het aantal meldingen in de RIVM-update, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting wordt getest. Vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners worden getest.

Uitschieters

In deze provincie springt het aantal toegenomen besmettingen in bepaalde woonplaatsen in het oog. In Eindhoven is het aantal de laatste 24 uur van 55 naar 68 gestegen, in Meierijstad van 127 naar 139, in Tilburg van 193 naar 211, in Uden van 84 naar 92 en in Gemert-Bakel van 56 naar 64 besmette mensen.

Schommelen