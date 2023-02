7 manieren om carnaval te ontvluchten in Den Bosch

indebuurt.nlHeb jij een bloedhekel aan carnaval? Geloof het of niet, het is mogelijk om de rood-wit-gele stoet te ontvluchten in Den Bosch. Speciaal voor de carnavalshaters delen we een lijstje met onderduiktips. Enjoy!

Houd thuis een anti-carnavalsfeest

Heb je nog meer vrienden die niet van carnaval houden? Dan heb je het perfecte excuus voor een huisfeest. Wie toch een Bosch tintje aan het feest wil geven, heeft genoeg keuze. Wat dacht je van een playlist met nummers van Jengi in plaats van carnavalskrakers?

Verstop je in de bioscoop

Oké, we kunnen niet garanderen dat je geen rood-wit-gele dronkenlap tegenkomt. Zeker als je het aandurft om een film in de binnenstad te pakken. Maar als je eenmaal neerploft op een bioscoopstoel, ga je helemaal op in een andere wereld. Lees: een wereld waar ze geen carnaval vieren.

Organiseer een Bossche spelletjesavond

Met een potje 30 Seconds ben je wel even zoet. Al helemaal als je de Bossche variant speelt. Voor je het weet heb je een groot deel van carnaval overleefd. Vergeet ook de Bossche Monopoly niet!

Maak een wandeling door de natuur

De kans is groot dat je geen carnavalsvierders tegenkomt in de Bossche bossen. Heerlijk die rust! Tijdens een wandeling kun je lekker uitwaaien. Pluspunt: het wordt mooi weer tijdens carnaval. In dit artikel vind je mooie natuurgebieden in Den Bosch.

Ga sporten

Vind je het ook zo vervelend als de sportschool overvol is en alle apparaten bezet zijn? Tijdens carnaval hoef je hier niet bang voor te zijn: over het algemeen zijn er weinig mensen die graag sporten met een kater. Lekker rustig dus!

Leg de schaatsen nog niet op zolder

Met het zachte weer snappen we dat je al op het punt staat om je schaatsen op zolder te leggen. Houd ze nog even binnen handbereik. Een bezoekje aan de ijsbaan is namelijk een goede manier om te ontglippen aan de carnavalsdrukte.

Lekker indebuurt Den Bosch lezen

Een deken, een kop koffie, thee, chocolademelk of wijn én indebuurt Den Bosch bij de hand. Dat is het enige dat je nodig hebt voor een relaxt dagje op de bank. Woon je in de binnenstad, dan zijn oordoppen ook geen overbodige luxe.

