Nieuwsover­zicht | Vrouw aangehou­den voor in brand steken eigen huis - Bewoners woonwagen­kamp winnen miljoenen

9 oktober In een Eindhovense woning heeft brand gewoed. De bewoonster van het huis is aangehouden wegens verdenking van brandstichting. Verder zijn de bewoners van een woonwagenkamp in Nuenen miljoenen rijker, adviseert de GGD om dit jaar geen los strooigoed uit te delen tijdens sinterklaasintochten en werden er 700 boetes uitgedeeld bij een grote verkeerscontrole in Zaltbommel. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.