750 kilo vuurwerk in gehuurde vrachtwagen: Bredanaar aangehouden

King Lear in een afbrokkelende EU

16:16 TILBURG - King Lear is niet direct het meest bekende werk in het oeuvre van Shakespeare, maar dat maakt hem niet minder essentieel, zegt Simon De Vos. De Vlaamse regisseur maakte er voor Het Zuidelijk Toneel een politieke thriller van. Over een imperium dat op instorten staat, over afscheuringen en vluchtelingen.