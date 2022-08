900 vaccinaties gegeven tegen apenpokken in Brabant

Laagstaan­de zon in de auto: zo voorkom je ongelukken en kom je veilig thuis

Weggebruikers in Brabant hadden er de afgelopen week weer flink last van: de felle en laagstaande zon. En dan moet het najaar nog komen. Dat is jaarlijks de periode dat de laagstaande zon voor de meeste ongelukken zorgt. Kun je daar als bestuurder iets tegen doen? Jazeker! Daarom hieronder vijf tips, zodat je veilig op pad kunt in de ochtend- en avondspits.

15 augustus