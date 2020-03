93 sterfgevallen in Nederland, 146 nieuwe positief geteste coronapatiënten in Brabant

Annie van der Heijden (77) is weer thuis in Keldonk nadat ze met corona in een Emmens ziekenhuis lag

14:05 KELDONK - ,,Ze was al een taaie. En dat heeft ze nog maar eens bewezen”, zegt André van der Heijden over zijn moeder Annie. De 77-jarige Keldonkse lag een week met corona in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, maar is inmiddels weer thuis.