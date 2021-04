A58 bij Oirschot toch onder het water door? Minister aan de tand gevoeld nu aquaduct wellicht goedkoper kan

Column ‘Als ook bridgers zich laten verleiden tot list en bedrog, ja, dan gaat het toch wel erg veel op topsport lijken’

10 april Misstanden als doping, matchfixing en schwalbes hoeven we niet meer uit te leggen, zo diepgeworteld als ze zijn in de sport. Van zelf-kibitzen had ik nog nooit gehoord. Het blijkt een ernstig vergrijp in de bridgesport te zijn. Huub Bertens is daarom voor liefst zeven jaar geschorst.