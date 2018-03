A67 in twee richtingen dicht na ongeluk met tankwagen met bijtende stof

EERSEL - De A67 bij Eersel blijft vrijdag de hele ochtend dicht na een ongeluk met een tankwagen. De wagen vervoerde sodium hydroxide; een bijtende stof. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend. De wagen kwam uit de richting van Eindhoven en schoot door de middenberm. Hij ligt gekanteld tegen en op de vangrail. Na het kantelen is er een personenauto tegenaan gereden. Daardoor is er een lek ontstaan in het vat, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Alleen brandweermensen met beschermende kleding kunnen dicht bij de voertuigen komen.

De A67 is ter hoogte van Eersel in twee richtingen dicht. Rond 06.30 uur meldde de politie ter plaatse dat nog zeker zes à zeven uur zo blijft. De wagen moet ter plaatse leeggepompt worden. Er wordt nog bekeken of de wagen eerst recht gezet wordt, of dat het beter is om de vloeistof eerst over te pompen.

De chauffeur van de tankwagen raakte bij het ongeluk lichtgewond. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist van de personenauto die er tegenaan reed raakte niet gewond.

