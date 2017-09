Aanhangertje zand wegbrengen? 420 euro graag

Een slordige 420 euro aftikken voor een aanhangertje met zand. Gerrit ter Schegget kwam met zijn buurman voor een grote verrassing te staan toen hij afgelopen weekeinde bij het recycleplein aan de Westfalenstraat wegreed. De buren zijn de tuin aan het verbouwen en hadden zo'n twee kuub zwart zand over waar ze vanaf moesten, toen het idee kwam om dat maar even naar de stort te brengen.



Bos

,,Dat hadden we beter niet kunnen doen’’, zegt Ter Schegget. Hij heeft er een paar dagen later nog steeds de pee in. ,,Als ik dit had geweten, had ik beter een zeiltje over de aanhanger kunnen spannen en daarna naar het bos kunnen rijden. Dit gaat toch nergens over. Geen wonder dat het zwerfafval in de hele gemeente toeneemt. 420 euro voor een kleine aanhanger zand, dat staat in geen enkele verhouding.’’