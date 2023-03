Aankoop sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe haalt het ‘met de hakken over de sloot’

LAGE ZWALUWE - De gemeente Drimmelen kan sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe kopen. Twee weken geleden toonde een meerderheid van de gemeenteraad zich nog erg kritisch over het plan, maar uiteindelijk stemde donderdagavond zes van de zeven fracties toch in met de aankoop.