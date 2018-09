Aanpak verwarde personen faalt, maar Brabantse gemeenten zeggen dat ze het goed geregeld hebben

DEN BOSCH - Een derde van de Nederlandse gemeenten pakt de problemen met verwarde personen niet goed aan. Politie, Openbaar Ministerie en zorgverleners zijn pessimistischer: deze zorg zou in 40 (!) procent van de gemeenten onvoldoende zijn. In de regio van het BD zeggen gemeenten de zaak op orde te hebben.

Wat gaat er fout in diverse gemeenten? Nou, dat verwarde personen zoals mensen met dementie of een licht verstandelijke handicap nog te vaak als crimineel worden vervoerd in politiebusjes en in de cel gezet totdat er hulp komt. Deskundigen stellen verkeerde diagnoses en er zijn onvoldoende bedden voor mensen die met spoed uit huis moeten. Verwarde mensen zijn ook vaak niet in beeld bij de gemeente omdat ze geïsoleerd leven en zorg mijden.

Dat blijkt uit het eindrapport van de adviescommissie voor personen met verward gedrag, in het bezit van deze krant. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzocht de commissie onder leiding van Onno Hoes of gemeenten de zorg op orde hebben. ,,Er is nog een lange weg te gaan”, luidt de conclusie.

Onvoldoende zorg voor verwarde mensen

Gemeenten wisten al twee jaar dat zij op 1 oktober 2018, maandag dus, de zaak op orde moeten hebben. Drie gemeenten erkennen dat dit niet lukt; Lopik, Leerdam en Veldhoven. Veertig gemeenten zeggen onvoldoende zorg te kunnen bieden zoals Eindhoven en Weert. Intussen krijgt de politie steeds meer meldingen over verwarde mensen.

In het verspreidingsgebied van BD zeggen gemeenten dat zij het goed geregeld hebben. Vooral Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Vught en Waalwijk zijn daar stellig in. Verder melden de gemeenten dat ze passend vervoer hebben. Dat geldt niet voor Loon op Zand, Maasdriel en Neerijnen. Dit is overigens de enige vraag van de commissie die Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben beantwoord. Met ja, dat wel.

Zorgen melden bij sociale wijkteams

In de regio kunnen mensen die zich zorgen maken over personen met verward gedrag vooral terecht bij sociale (wijk)teams. Alleen Vught zegt een speciaal meldpunt te hebben. In Den Bosch en Zaltbommel hebben ze geen van beide, maar is het wel geregeld. Op de vraag of er een plek is waar mensen met acuut verward gedrag beoordeeld kunnen worden en verder doorgesluisd naar zorg of ondersteuning, zeggen Oisterwijk en Neerijnen dat ze dat nog niet hebben.