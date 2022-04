Aanslagplegers De Groot gaan voor jaren de cel in

Yassine A. wordt door de rechtbank gezien als belangrijkste handlanger van hoofdverdachte Ali G, die zelf pas in juni aan de beurt is. De ‘halfbroer van’ moet voor liefst 10 jaar de cel in. De rechtbank ziet hem als uitlokker van de aanslagen. De celstraffen voor de (jonge) mannen die in het najaar van 2020 aanslagen pleegden in Kerkdriel, Tiel, Rosmalen, Breda en Vlijmen lopen uiteen van 1,5 jaar tot 8 jaar.