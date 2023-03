Aanstekelijk spel in ‘Het elfde gebod’ van het Gezellentoneel

Freedom Festival in Gemert: dansen voor Oekraïne, ook al voelt een feestje best dubbel

GEMERT - Het gratis Modern Hippiez Freedom Festival, een benefiet voor Oekraïne, is zondagmiddag al twee uur aan de gang (en vier uur voor het einde) als amper honderd bezoekers de weg naar Time Out in Gemert hebben gevonden.