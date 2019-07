Aantal boetes voor gebruiken telefoon achter het stuur blijft nagenoeg gelijk in Brabant

KaartHet aantal boetes dat vorig jaar in Brabant werd uitgedeeld aan weggebruikers die een telefoon vasthielden, is nagenoeg gelijk gebleven. Het waren er vorig jaar 11.370. Dat zijn er drie minder dan in 2017.

Dat blijkt uit een analyse van CJIB-cijfers.

Verboden

In zeven jaar tijd werden er niet zoveel boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur als vorig jaar: meer dan 80 duizend in heel Nederland. In Noord-Brabant bleef het aantal in 2017 en 2018 hoog, terwijl het in 2016 nog maar om 7.958 boetes ging.

Bellen of appen achter het stuur, een telefoon vasthouden of tussen oor en schouders klemmen: het is allemaal verboden als je een auto, scooter of ander rijdend gemotoriseerd voertuig bestuurt. Per 1 juli is het ook op de fiets verboden.

Lees verder onder de grafiek.

Handsfree bellen

In de provincies Drenthe, Noord-Holland en Utrecht nam het aantal boetes voor het vasthouden van een mobiele telefoon tussen 2017 en 2018 het sterkst toe. In absolute zin werden in Noord-Holland zelfs ruim vierduizend boetes meer uitgeschreven.

In Friesland, Noord-Brabant, Zeeland, en Zuid-Holland werden er juist minder boetes uitgedeeld voor deze specifieke verkeersovertreding. Tussen 2016 en 2017 nam dit aantal in deze vier provincies nog wel toe.

Uit enquête-onderzoek van het SWOV uit 2017 blijkt dat 65 procent van de Nederlanders weleens een telefoon gebruikt tijdens deelname aan het verkeer. Bij automobilisten is dat ruim zestig procent, zij doen dat vooral om handsfree te bellen. Iets meer dan de helft van de fietsers gebruikt soms een telefoon op de fiets, voor hen is de voornaamste reden het lezen van berichten.

Dip in 2015

In vrijwel alle regio’s is een dip in 2015 te zien. Deze is te verklaren door cao-acties van de politiebonden in dat jaar. De politie heeft dat jaar minder boetes uitgedeeld voor kleine overtredingen en ook enige tijd het systeem platgelegd waarmee verkeersboetes worden doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit had een stuk minder geregistreerde boetes als gevolg.