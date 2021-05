Aantal boetes voor wildplassers in Brabant flink afgenomen: meeste behoeften in grote steden

De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat er in het jaar 2020 beduidend minder wildplassers en -poepers op de bon geslingerd zijn dan in het jaar ervoor. Er werden in totaal achtduizend boetes uitgedeeld aan mensen die in het openbaar hun behoefte deden, in 2019 kwam de som uit op zo’n zeventienduizend boetes. Het meeste aantal wildplassers in Brabant is te vinden in Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

Een boete voor wildplassen of -poepen binnen de bebouwde kom kost 140 euro. 215 mensen in Den Bosch hebben deze boete het afgelopen jaar moeten betalen. In 2019 werden er nog 346 mensen bekeurd voor wildplassen. In Breda werden er het afgelopen jaar 223 boetes uitgedeeld, in 2019 waren dat er nog 413. Tilburg telde 236 boetes, tegenover 460 boetes in het jaar daarvoor. Eindhoven spant echter de Brabantse kroon. Daar werden in 2019 nog 540 mensen beboet voor het doen van hun behoefte in de buitenlucht, in 2020 waren dat er 275. Via de boetes werd in het afgelopen jaar landelijk meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald.

Volgens de politie is het heel aannemelijk dat het aantal boetes is gedaald doordat de horeca vorig jaar lang gesloten was vanwege het coronavirus. Overlast door wildplassers wordt volgens de politie namelijk vooral door uitgaanspubliek veroorzaakt.

Niet verboden

Onder andere in Moerdijk, Rucphen, Heusden, Haaren, Laarbeek en Heeze-Leende is in het afgelopen jaar geen enkele boete uitgeschreven voor wildplassen of -poepen. Het is trouwens niet bij wet verboden om te plassen of te poepen in het wild. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om regels over wildplassen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Vaak wordt er dan besloten dat het verboden is je behoefte in het wild te doen binnen de bebouwde kom.

