Aantal coronabesmettingen in Brabant blijft stabiel, bekijk de cijfers per gemeente

Het coronavirus blijft zich ongeveer in hetzelfde tempo verspreiden in Nederland. In de afgelopen week (31 augustus t/m 6 september) testten 17.890 mensen positief op het virus, meldt het RIVM. Dat is net iets meer dan vorige week. In Brabant is het aantal wekelijkse besmettingen vrijwel gelijk gebleven.

Het aantal positief geteste mensen was de afgelopen week in de regio Brabant-Noord 479, in Midden- en West-Brabant was dat 796 en in Brabant-Zuidoost 568. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Op de risicokaart staan alle Brabantse veiligheidsregio's nog op ‘zorgelijk'. Het R-getal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is landelijk net onder de 1 uitgekomen, op 0,98.

Volgens de voorlopige cijfers, die nog iets kunnen stijgen, zijn in de afgelopen week iets minder nieuwe patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen dan een week eerder. Het waren er zeker 388. Van deze mensen waren er 88 zo ziek dat ze op een intensive care belandden. Een week eerder rapporteerde het RIVM 415 opnames, waarvan 97 op de ic’s.

Het aantal gemelde sterfgevallen door corona daalde iets. Het RIVM kreeg in de laatste zeven dagen 38 meldingen over sterfgevallen binnen, tegen 43 in de week daarvoor.

Scholen weer open

Driekwart van de mensen van wie de vermoedelijke plek bekend is waar ze het virus opliepen, raakte thuis besmet of tijdens een bezoek in de thuissituatie. Nu de scholen in het hele land weer open zijn na de zomervakantie, stijgt hun aandeel in de besmettingen ook weer. Een op de acht van de herleide coronabesmettingen (12,5 procent) gebeurde op school of op de kinderopvang. Overigens is in de meeste gevallen niet bekend waar iemand het virus opliep.

Van de mensen die afgelopen week positief testten, was 13,9 procent in de twee weken daarvoor in het buitenland geweest. Vooral in Turkije liepen relatief veel mensen het virus vermoedelijk op: 659 mensen die positief testten waren daar geweest. Dat is ruim een kwart van het totaal. Na Turkije volgen Marokko, Duitsland en Spanje.

