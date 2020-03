Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt naar 273, landelijk 614 patiënten

Breda telt nu 42 patiënten, Uden 21, Meierijstad 18 en Helmond 14. Andere Brabantse gemeenten hebben een kleiner aantal gevallen.

Van alle patiënten in Nederland zijn in totaal 86 mensen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 102 patiënten werken zelf in de zorg.

Van 123 mensen is niet bekend waar ze de ziekte hebben opgelopen, het gros van hen woont in Brabant. Van 141 gevallen wordt de oorsprong nog onderzocht. Van de rest is bekend dat ze in Noord-Italië, Oostenrijk, Duitsland of een ander gebied zijn geweest waar ze besmet zijn geraakt.

Zie hier het aantal besmettingen per gemeente, voor zover bekend op donderdagmiddag 14.00 uur:

Crisisoverleg

Elke dag rond deze tijd komt de gezondheidsdienst met nieuwe cijfers. Rond 14.00 uur begint in Den Haag een overleg met het kabinet, politie en experts over evenetuele nieuwe maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Daarna is er een persconferentie, die live te volgen is op deze site.

De roep om extra maatregelen wordt steeds luider, nu in Italië het openbare leven nagenoeg is stilgelegd. Als Nederland niet per direct draconische maatregelen neemt tegen het coronavirus, zijn Italiaanse toestanden in ons land niet uit te sluiten.

Maatregelen

Vooralsnog geldt in Brabant dat grote evenementen zijn verboden en mensen zo veel mogelijk sociaal contact moeten vermijden. Werknemers moeten zo veel als mogelijk thuiswerken en handenschudden moet worden vermeden.