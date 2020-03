Aantal coronapatiënten in Tilburg ruim verdubbeld, Brabant telt nu 134 besmettingen

In totaal zijn op dit moment 134 Brabanders met het virus besmet. Landelijk zijn het er 321. Van 150 personen is bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben opgelopen. Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn.

Uitschieter is Tilburg, met op dit moment in totaal 27 patiënten terwijl dat er zondag nog 12 waren. In Breda zijn er 19 ziektegevallen, Uden heeft 12 coronapatiënten en in Meierijstad zijn er 10 besmettingen gemeld.

Of de grootschalige controle van 300 medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg iets met de stijging van het aantal besmettingen in die stad te maken heeft, wil het ETZ maandagmiddag niet zeggen. De uitkomsten van het onderzoek dat dit weekend onder zorgmedewerkers in Brabant werd gehouden, zijn volgens de RIVM nog niet bekend. Hier volgt binnenkort meer informatie over.

Besmettingen in woonzorgcentra

Eerder vandaag werd bekend dat er in Veghel en in Tilburg bewoners van een woonzorgcentrum besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Quote In de hele provincie vallen er maandag op verschil­len­de scholen lessen uit. Het ziektever­zuim onder leraren en leerlingen is erg hoog.

Met de medewerker van Breda University of Applied Sciences die in Utrecht in het ziekenhuis ligt, gaat het iets beter. Dat meldt een woordvoerder van BuAs.

Scholen

In de hele provincie vallen er maandag op verschillende scholen lessen uit. Het ziekteverzuim onder leraren en leerlingen is erg hoog. Zo liggen de kleuterlokalen van basisschool De Singel in Roosendaal er verlaten bij. In Breda zijn ongeveer 700 van de 17.000 schoolgaande kinderen thuisgebleven omdat er voor hen geen leraar beschikbaar is.

De oproep van het RIVM aan mensen om thuis te blijven als zij griepverschijnselen hebben, zorgt voor veel afmeldingen op scholen in de regio Tilburg. Zo geeft het Odulphuslyceum, waarvan twee leerlingen besmet zijn geraakt met het coronavirus, aan dat een kwart van de leerlingen zich ziek heeft gemeld.